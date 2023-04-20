فلسطين: قضيتنا ستبقى فى الواجهة رغم محاولات إسرائيل

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، أمس الأربعاء، إن القضية الفلسطينية ستبقى فى الواجهة، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلى لصرف الأنظار عنها وعن الصراع فى المنطقة.





جاء ذلك خلال استقباله فى مكتبه برام الله، المبعوثة النرويجية الخاصة للسلام فى الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، لبحث آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع. وقال اشتية إن مفتاح السلام والاستقرار فى المنطقة هو من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس. وشدد رئيس الوزراء الفلسطينى على أهمية إنجاح مؤتمر المانحين القادم والذى ترأسه النرويج، والخروج بنتائج تفرض على إسرائيل الالتزام بوعودها والاتفاقيات الموقعة معها.

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