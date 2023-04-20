تحذير شديد اللهجة من روسيا إلى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - حذرت روسيا، على لسان سفارتها فى سول، أمس الأربعاء، من العواقب السلبية المحتملة لنقل كوريا الجنوبية أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، فيما قال دبلوماسيون روس من إن هذه الخطوة ستدمر العلاقات الثنائية بين البلدين.





وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، ذكرت السفارة الروسية، فى منشور بثته عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تليجرام": "أن الجانب الكورى الجنوبى يدرك جيدا العواقب السلبية الحتمية إذا قرروا فى النهاية الانضمام إلى مجموعة الرعاة العسكريين لنظام كييف وتزويدها بأسلحة فتاكة".

كما أشارت إلى أن مثل هذه الخطوة ستدمر بالتأكيد العلاقات الروسية الكورية الجنوبية، والتى أكدت السفارة أنها "كانت تتطور بشكل مثمر خلال العقود الثلاثة الماضية"، لافتة إلى حقيقة أن هذا التعليق تم إرساله إلى وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضافت السفارة الروسية أيضا أنها "تراقب عن كثب" موقف جمهورية كوريا بشأن هذه القضية، موضحة أن قرار تزويد كييف بأسلحة فتاكة سيؤدى إلى "عواقب سلبية" على التعاون الأمنى مع موسكو فى شبه الجزيرة الكورية.

كما شددت على أنها تعتمد على النهج المسؤول لقيادة جمهورية كوريا.

وأكد الدبلوماسيون أن الأسلحة التى نقلها "الغرب الجماعي" كانت تستخدم لتدمير "المدنيين المسالمين، بمن فيهم النساء والأطفال، فى جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك الشعبية، فضلا عن منطقتى زابوريجيا وخيرسون". وفقا للسفارة.