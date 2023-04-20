عاجل.. القاهرة الإخبارية: الجيش الليبى ينفى تقديم الدعم لأى طرف فى السودان

جدة - نرمين السيد - ذكرت قناة القاهرة الأإخبارية فى نبأ عاجل لها، أن الجيش الليبى أصدر بيانا ينفى فيه أنه يقدم الدعم لطرف على حساب آخر فى الاشتباكات التى تدور حاليا بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع.





وقالت القاهرة الإخبارية، إن الجيش الليبى دعا إلى وقف فورى لإطلاق النار فى السودان، كما دعا إلى توفير الظروف المناسبة للتهدئة فى السودان، مشددا على وحدة واستقرار البلاد. وعلى صعيد آخر، كانت مصادر لـ قناة القاهرة الإخبارية، قد أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتابع عن كثب تطورات نقل القوات المصرية من السودان. وذلك بحسب ما أفادت فى نبأ عاجل، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

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