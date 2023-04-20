عاجل.. القاهرة الإخبارية: دوى انفجارات وإطلاق نار فى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وكانت قناة القاهرة الإخبارية، قد ذكرت، منذ قليل، أن الجيش الليبى أصدر بيانا ينفى فيه أنه يقدم الدعم لطرف على حساب آخر فى الاشتباكات التى تدور حاليا بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع. وقالت القاهرة الإخبارية، إن الجيش الليبى دعا إلى وقف فورى لإطلاق النار فى السودان، كما دعا إلى توفير الظروف المناسبة للتهدئة فى السودان، مشددا على وحدة واستقرار البلاد.

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