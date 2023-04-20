اليمن.. مقتل 78 شخصا فى حادث تدافع بـ صنعاء

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام يمنية، قال مسؤول صحى فى صنعاء، إن المصابين فى الحادث بينهم 13 شخصًا فى حالة حرجة.
وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن اثنين من المشاركين فى جهود الإنقاذ، قولهما إن سبب تدافع مئات اليمنيين داخل مدرسة، كان تلقى المساعدات البالغة خمسة آلاف ريال يمنى أو نحو تسعة دولارات للشخص.
وألفت السلطات اليمنية القبض على التاجرَين المسؤولَين عن تنظيم توزيع المساعدات، وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.
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