نقابة أطباء السودان: 9 مستشفيات تعرضت للقصف و19 للإخلاء القسرى

جدة - نرمين السيد - وقالت نقابة أطباء السودان، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن 9 مستشفيات تعرضت للقصف و19 للإخلاء القسرى، كذلك هناك 52 مستشفى من أصل 74 توقفت عن العمل.
يشار إلى أن الدكتورة هبة عمر، رئيس نقابة الأطباء فى السودان، كانت قد أعلنت أن هناك صعوبة فى وصول الجرحى والمصابين للمستشفيات، مؤكدة على أن البنية التحتية تضررت كثيرا جراء الاشتباكات.
وأشارت إلى أن الاشتباكات مازالت مستمرة حتى الآن بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع، وأسفرت عن العديد من الضحايا.
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