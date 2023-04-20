العالم اليوم - اشتباكات السودان.. تصريحات صحفية "مثيرة" للبرهان ودقلو

انتم الان تتابعون خبر اشتباكات السودان.. تصريحات صحفية "مثيرة" للبرهان ودقلو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 10:19 صباحاً - أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الاستمرار في العملية السياسية بمجرد هزيمة قوات الدعم، فيما اعتبر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أن قواته تقاتل متطرفين يسعون لترسيخ الديكتاتورية في السودان.

ووصف عبد الفتاح البرهان، في تصريحات لصحيفة فيننشال تايمز البريطانية الصادرة اليوم الخميس، قوات الدعم السريع بأنها خارجة عن السيطرة ومسؤولة عن أعمال النهب والسرقة في البلاد.

وكشف البرهان خلال حديث للصحيفة أن قوات الدعم السريع هاجمت قافلة تابعة للسفارة الأميركية، متهماً إياها بقتل عدد من موظفي برنامج الغذاء العالمي.

وأكد البرهان أنه بمجرد هزيمة قوات الدعم السريع يمكن استئناف عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

من جانبه توعد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، بإلقاء القبض على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وتقديمه للمحاكمة.

واتهم دقلو، البرهان بتزعم ما وصفها بالعصابة المتطرفة، مشيرا إلى رغبة البرهان في ترسيخ الحكم الديكتاتوري، مشددا على أن ساحة المعركة ستحدد كل شيء.

وأبدى دقلو استعداد قواته لوقف القتال، إلا أنه أشار إلى أن البرهان غير مستعد لذلك، مؤكداً أن قوات الدعم السريع لم تعارض من حيث المبدأ الانضمام إلى القوات المسلحة النظامية.