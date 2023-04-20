لافروف يصل كوبا فى زيارة عمل

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الخميس، أنه أثناء وجوده فى هافانا، سيلتقى لافروف مع نظيره الكوبى برونو رودريجيز باريلا، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتطوير التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى المشاكل الإقليمية والدولية.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل، سيستقبل لافروف أيضا.

يشار إلى أن كوبا تعد المحطة الأخيرة فى جولة لافروف بأمريكا اللاتينية التى بدأت يوم الإثنين الماضى، حيث زار البرازيل وفنزويلا ونيكاراجوا.