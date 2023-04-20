أمين عام الناتو يصل أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" "ينس ستولتنبرج" اليوم الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية "كييف".



جدة - نرمين السيد - وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" "ينس ستولتنبرج" اليوم الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية "كييف". ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة.

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