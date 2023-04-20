العالم اليوم - الناتو: ستولتنبرغ في أوكرانيا بزيارة غير معلنة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 12:22 مساءً - صرح مسؤول بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ يقوم بزيارة لأوكرانيا لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي.

وأضاف، مشترطا تكتم هويته تماشيا مع قواعد الناتو "أمين عام الناتو في أوكرانيا. سنصدر مزيدا من المعلومات في أقرب فرصة"، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وكان ستولتنبرغ زار كييف قبل العملية العسكرية الروسية، إلا أن هذه هي زيارته الأولى أثناء الحرب، في تأكيد على الالتزامات طويلة الأمد للحلف بالدفاع عن استقلال أوكرانيا.

وكشفت وسائل إعلام أوكرانية عن وصول ستولتنبرغ الخميس إلى كييف في زيارته غير المعلنة، ونشرت الكثير منها صورا لستولتنبرغ في وسط كييف أمام نصب تذكاري لجنود سقطوا في المعارك.

وتظهر الصور ستولتنبرغ منحني الرأس أمام النصب.

ويمتنع الكثير من المسؤولين الغربيين عن الاعلان مسبقا عن زياراتهم إلى كييف لأسباب أمنية، وفقا لفرانس برس.

وتأتي زيارة ستولتنبرغ قبيل هجوم أوكراني مضاد متوقع.

في وقت سابق هذا الشهر دعا ستولتنبرغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة للحلف تعقد في يوليو.

وقال أيضا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سعى إلى إغلاق باب الناتو" لكنه "فشل".