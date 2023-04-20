بولندا تستقبل أكثر من 29 ألف لاجىء أوكرانى خلال يوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الخميس، وصول 29 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ شهر فبرايرعام 2022 إلى نحو 11.23 مليون لاجئ.





وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 21 ألفا و100 شخص غادروا بولندا أمس الأربعاء عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 9.47 مليون شخص. يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت - فى شهر مارس عام 2022 - مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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