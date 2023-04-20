جدة - نرمين السيد - وقال وكيل وزارة الخارجية لشئون المهاجرين "إدواردو خوسيه دى فيجا" - فى تصريح خاص لقناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنهم يعملون على التحقق من هوية المصاب.. مشيرا إلى أن هناك نحو 500 مواطن فلبينى فى السودان معظمهم معلمون فى مدارس دولية أو مديرون تنفيذيون لشركات أو مهندسون.
وأضاف دى فيجا أنه من بين 500 مواطن فلبيني، طلب أكثر من 80 منهم إنقاذهم كما طالب 37 منهم بالعودة إلى البلاد بينما طلب 49 منهم نقلهم، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية تبحث فى الوقت الحالى عن وسائل لمساعدة الفلبينيين فى ظل عدم السماح لأى رحلات طيران بالدخول أو الخروج من السودان حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفلبين تعلن إصابة أحد مواطنيها فى اشتباكات السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.