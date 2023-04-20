زلزال جديد يضرب تركيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" فى بيان لها اليوم الخميس، أن الهزة وقعت بعد منتصف الليل فى منطقة "سيفريجا" على عمق 11 كيلومتر تحت الأرض.

من جانبها، أكدت ولاية ألازيج عدم تلقيها بلاغات عن وقوع أضرار جراء الهزة.

يشار إلى أن زلزالا عنيفا قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبى تركيا وشمالى سوريا فى السادس من فبراير الماضى، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن عشرات آلاف الضحايا، وخلف أضرارا ودمارا هائلا فى المبانى والممتلكات بالبلدين.