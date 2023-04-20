الصحة العالمية تحث طرفي الصراع في السودان السماح بممر إنساني للمسعفين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 01:26 مساءً - حثت منظمة الصحة العالمية طرفي الصراع في السودان، اليوم الخميس، على وقف القتال للسماح للناس بالحصول على الرعاية الطبية عند الحاجة وفتح ممر إنساني للعاملين في مجال الصحة.

وأدلى أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالتصريحات خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.

وقالت المنظمة إن انعدام الأمن يسبب تحديات أمام الأطباء والممرضين والمرضى وسيارات الإسعاف للوصول إلى المرافق الصحية، ويعرِّض حياة أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة إلى الخطر.

وأضافت المنظمة أن المرافق الصحية تعاني نقصًا حادًا في المياه والوقود، في حين توقف عدد من محطات المياه في الخرطوم عن العمل.

وتجابه المستشفيات في السودان نقصًا حادًا في الطواقم الطبية المتخصصة، وإمدادات الأكسجين، وأكياس الدم.