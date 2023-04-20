الرئيس الكورى الجنوبى يزور الولايات المتحدة فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - يبدأ الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول، زيارة إلى الولايات المتحدة فى الفترة من 24 إلى 29 من أبريل الجارى، يجرى خلالها لقاء قمة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، بمناسبة الذكرى السبعين للتحالف بين البلدين.





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