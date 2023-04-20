الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت رجلا من قرية "عارورة" فى شمال غرب رام الله، فيما اعتقلت شابا من قرية "بيت عور التحتا" غرب المحافظة الواقعة بوسط الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا مقدسيا من منطقة "باب العامود"، فيما اقتحمت قوات أخرى بلدة "أبو ديس" شرق القدس وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحى بكثافة خلال الاقتحام، الذى لم يتم الإبلاغ عن اعتقالات وقعت خلاله.

وفى "نابلس" شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال رجلين فلسطينيين بعد مُداهمة منزليهما وتفتيشهما بقريتى "سالم" و"دير الحطب" شرق المحافظة .

وفى محافظة "جنين" إلى الشمال من "نابلس"، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية "جلبون" بشمال شرق المحافظة وأسيرا مُحررًا بلدة "كفردان" غربها.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "نور شمس" شرق محافظة "طولكرم"، بشمال غرب الضفة الغربية، واعتقلت أسيرا مُحررًا، بعد مداهمة منزله، وتحطيم بوابته الخارجية، وعدة سيارات تعود لعائلته.

وقال سكان من المخيم إن اشتباكات عنيفة وقعت مع جنود الاحتلال المقتحمين للمخيم، وأطلق الجنود الأعيرة النارية، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة.

وفى محافظة بيت لحم، إلى الجنوب من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين، بينهم صحفى (60 عامًا)، من مُخيم "الدهيشة".