نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الجمعية الفلكية الأردنية : عيد الفطر بصرياً السبت وفلكياً الجمعة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 20 أبريل 2023 04:06 مساءً - الجمعية الفلكية الأردنية: في حال اعتماد الرؤية الشرعية البصرية في الأردن يكون عيد الفطر يوم السبت.

الجمعية الفلكية الأردنية: إذا اعتمدت الحسابات الفلكية يكون عيد الفطر يوم الجمعة.

الجمعية الفلكية الأردنية: قرار إعلان عيد الفطر يعود إلى دائرة الإفتاء.



دوت الخليج :- قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، الأربعاء، إنه في حال اعتماد الرؤية الشرعية البصرية في الأردن؛ فإن أول أيام عيد الفطر يكون السبت؛ أما إذا اعتمدت الحسابات الفلكية فيكون يوم الجمعة.

وأضاف السكجي؛ وهو رئيس الجمعية التي تعتبر هيئة استشارية لدائرة الإفتاء، لـ "المملكة" أن قرار إعلان عيد الفطر يعود لدائرة الإفتاء والجمعية، مبيناً أن جميع المعايير القديمة والحديثة تبيّن أن رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس "غير ممكنة بالعين المجردة" والتلسكوب في الأردن والمنطقة العربية.

ويتولد الهلال يوم الخميس 20/4/2023 في الساعة 7:12 دقيقة صباحاً، وفق السكجي الذي أشار إلى أن القمر يبعد عن الشمس في لحظة غروبها يوم الخميس نحو 5.5 درجة؛ وهي أقل من الحد الأدنى الممكن لرؤية الهلال وفق حد "دانغون" البالغ 6-7 درجات.

وكشف عن وجود لجان لرصد هلال شوال يوم الخميس ستكون موجودة في: وادي رم/ البترا/ السلط (شارع الستين) / مأدبا/ عمّان/ الزرقاء/ إربد.

وأوضح السكجي أنه في الأردن تُعتمد الرؤية البصرية عبر التلسكوب؛ حيث أفتى مجلس الإفتاء بذلك قبل سنوات، وبذلك تُعتمد الرؤية البصرية بالعين المجردة وعبر التلسكوب.