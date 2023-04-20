العالم اليوم - سعد لمجرد يغادر السجن بسراح مؤقت

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 05:16 مساءً - أعلن الفنان المغربي البشير عبدو مغادرة نجله الفنان سعد لمجرد أسوار السجن اليوم الخميس، بموجب إطلاق سراح مؤقت.

وكشف البشير عبدو، في تصريح خص به جريدة "هسبريس" المغربية، أن سعد لمجرد سيغادر السجن اليوم بسراح مؤقت، و"سيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر".

وأعرب عبدو عن سعادته البالغة بعودة ابنه، معربا عن شكره الكبير للجمهور المغربي والعربي على رسائل الحب والدعم التي كان يتلقاها منه طيلة الفترة الماضية.

وكان لمجرد يقبع داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن أدانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية وحكمت عليه بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية.

وتقدّم المغني المغربي باستئناف للحكم الصادر في حقه، حسب ما أعلن محامياه ومصدر قضائي.