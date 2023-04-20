العالم اليوم - ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 05:16 مساءً - ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة زيادة معتدلة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل وسط ضعف الطلب نتيجة حملة المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المستمرة منذ عام لزيادة أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بواقع خمسة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 245 ألفا في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل.

وجرت مراجعة بيانات الأسبوع السابق لتظهر تسلم ألف طلب أكثر مما سبق الإعلان عنه.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 240 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وخلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري، أعلنت وزارة العمل الأميركية أن اقتصاد البلاد قد أضاف 236 ألف وظيفة جديدة في شهر مارس الماضي، بما يزيد قليلا على التوقعات البالغة 230 ألف وظيفة.

وجرى تعديل بيانات فبراير لتظهر إضافة 326 ألف وظيفة بدلا من 311 ألفا كما ورد سابقا.

وأظهرت البيانات أن معدل البطالة في أميركا قد انخفض إلى 3.5 بالمئة، فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى بقائه عند نفس مستواه في فبراير البالغ 3.6 بالمئة.