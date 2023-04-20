ماليزيا تعلن غدا المتمم لشهر رمضان والسبت أول أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، أن مجلس الملوك والسلاطين فى ماليزيا أقر بأن طريقة تحديد موعد عيد الفطر فى جميع الولايات الماليزية تستند إلى الرؤية والحساب الفلكى، ليكون يوم غد الجمعة هو المكمل لشهر رمضان، وأن يوم بعد غد هو أول أيام عيد الفطر لعام 1444هـ.

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