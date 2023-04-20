العالم اليوم - محمد بن زايد يدعو إلى تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي

جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ محمد بن زايد ــ عن بعد ــ في "منتدى الاقتصادات الرئيسية الخاص بالطاقة وتغير المناخ"، الذي دعا إليه جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، والذي شهد مشاركة عدد من قادة ورؤساء حكومات دول العالم.

وتأتي دعوة دولة الإمارات للمشاركة في هذا المنتدى كونها الدولة المضيفة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ "COP28".

وقال رئيس الدولة في كلمة ألقاها خلال المنتدى: "إن الإمارات كانت أول دولة خليجية تصدق على "اتفاق باريس" وأول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2030، كما أعلنت مبادرتها الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، واستثمرنا ما يزيد على 150 مليار دولار في العمل المناخي، ولدينا خطط طموحة لمزيدٍ من الاستثمارات المستقبلية في هذا المجال".

وأكد أن دولة الإمارات وخلال رئاستها الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف "COP28" ستبذل جميع الجهود المتاحة لتحقيق تقدم جذري في العمل المناخي، والانتقال من وضع الأهداف إلى تحقيقها، والتوصل إلى خطة عمل شاملة، لصالح البشر وكوكب الأرض.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد: "أن هناك علاقة وثيقة بين الطاقة والتغير المناخي، لذلك علينا تسريع الانتقال العالمي المنطقي والواقعي والمتوازن في قطاع الطاقة من خلال زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بما لا يقل عن ثلاث مرات، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين"، مؤكداً في هذا السياق ضرورة تعزيز التعاون الدولي في نقل التكنولوجيا وتوفير التمويل اللازم لدعم الانتقال في قطاع الطاقة ومعالجة الخسائر والأضرار خاصةً في دول الجنوب والمجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ".

وشدد على أهمية أن تنفذ الدول المتقدمة تعهدها بتقديم 100 مليار دولار إلى الدول النامية والحاجة إلى تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية لضمان مواكبة هذه المتطلبات، وتأمين التمويل اللازم لتحفيز الاستثمارات، موضحاً أنه رغم تفاقم خطر التغير المناخي فإن العالم لم يفقد فرصته بعد لمواجهة هذا الخطر بشرط توفر الإرادة الحقيقية لتحرك جماعي دولي عاجل للتعامل معه.

دعوة إلى تحقيق نقلة نوعية

وأكد أن دولة الإمارات ستحرص على أن يكون مؤتمر الأطراف "COP28 " نقطة التحول الكبرى في هذا المجال.

ووجه في ختام كلمته دعوة مفتوحة إلى العالم لمشاركة دولة الإمارات من الآن في الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، معبراً عن ثقته وتفاؤله بالاستجابة لهذه الدعوة.

وشارك في المنتدى جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية وألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين وأنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا وجاستن ترودو رئيس وزراء كندا وغابرييل بوريك رئيس جمهورية تشيلي وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وأولاف شولتز مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما شارك جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا وكيشيدا فوميو رئيس وزراء اليابان وهان دوك سو رئيس وزراء جمهورية كوريا وأندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية ومحمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وجوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وأنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة، وعدد من ممثلي الدول والحكومات.