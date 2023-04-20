غدا أول أيام عيد الفطر المبارك فى عدة بلدان عربية

جدة - نرمين السيد - ففى البحرين، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية فى مملكة البحرين أن يوم غدٍ الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، مشيرة إلى أنه لم يتقدم أحد للإدلاء بشهادته، غير أنه ثبت شرعًا بالسعودية رؤية هلال شهر شوال فى هذه الليلة، وبناء عليه فقد قررت الهيئة اعتماد ما ذكر شرعًا، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا".

وفى العراق، أعلنت دار الإفتاء العراقية، اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".

من جانبها، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أن يوم غدٍ الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك فى اليمن.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" - أنه بعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شوال لهذا العام، ومتابعتهم للهلال فى المناطق المتوقع ظهوره فيها، فقد ثبت لدى الوزارة رؤية الهلال لهذا العام 1444هـ، وبذلك يكون يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر، استنادا إلى قول النبى الكريم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما".

وفى قطر، أعلنت لجنة تحرّى رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ، وأن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.