تشكيل خلية أزمة مشتركة لمتابعة أوضاع الأردنيين في السودان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 20 أبريل 2023 08:07 مساءً - دوت الخليج :- شكلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، خلية أزمة مشتركة لمتابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في السودان، وبحث الخطط والآليات والإجراءات التي من شأنها الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، في ظل توتر الأوضاع الأمنية، وعدم توافر ممرات آمنة لتنقلهم، واستمرار إغلاق المجال الجوي والمنافذ الحدودية.

وأكدت الوزارة تواصلها الدائم مع المواطنين الأردنيين الموجودين في السودان، ومن خلال السفارة الأردنية في الخرطوم، وتقديم كافة المساعدات الممكنة لهم.

ودعت الوزارة المواطنين الأردنيين الموجودين هناك إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والحد من التنقل قدر الإمكان، والمبادرة لتعبئة النموذج الإلكتروني الذي تم تعميمه من خلال سفارتنا في الخرطوم، لتحديث بياناتهم.

وجددت الوزارة دعوتها للأردنيين في السودان، الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:

- الخط الساخن للسفارة الأردنية في الخرطوم 00249901699416 أو 00249915491874.

- وحدة مركز العمليات في الوزارة على الرقم 00962795497777، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).