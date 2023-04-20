العالم اليوم - بعكس ألمانيا.. دول العالم تزيد اعتمادها على الطاقة النووية

انتم الان تتابعون خبر بعكس ألمانيا.. دول العالم تزيد اعتمادها على الطاقة النووية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 08:20 مساءً - أجبرت أزمة الطاقة التي شهدها العالم نتيجة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ألمانيا، على إطالة عمر آخر 3 مفاعلات نووية لتوليد الطاقة في البلاد، ليتم إغلاقها خلال أبريل الجاري، بعد أن كان من المقرر إغلاقها في ديسمبر 2022.

الخطوة الألمانية كانت جريئة، خاصة في ظل أزمة الطاقة التي واجهتها أوروبا، إلا أن استغناء برلين عن الطاقة النووية يقابله رأي آخر يثق بها ويعتمد عليها كمصدر نظيف للطاقة يمكن الاعتماد عليه لمكافحة التغير المناخي.

عالميًا، يوجد 412 مفاعل نووي قيد التشغيل في الوقت الراهن، وفقا لتقرير الحالة النووية العالمية.

وشكلت الطاقة النووية نحو 9.8 بالمئة من توليد الكهرباء في العالم خلال 2021، بانخفاض عن وقت الذروة في 1996، بحصة بلغت 17.5 بالمئة.

حصة الطاقة النووية من توليد الكهرباء في 2021 جاءت أقل من حصة الطاقة المتجددة، والتي تمثل نحو 12 بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية في العالم.

وخلال العقود الماضية، فقد تم بناء معظم المفاعلات النووية بين عام 1968 وحتى 1986، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة ودول الاتحاد السوفيتي واليابان.

ويبلغ العمر المتوسط لهذه المفاعلات 31 عاما.

وحتى شهر يوليو 2022، تقوم العديد من دول العالم ببناء مفاعلات نووية يعتمد عليها كمصدر للطاقة، على رأس تلك الدول تأتي الصين، بعدد 21 مفاعل يتم إنشائها حاليًا، لتولد من خلالها نحو 20932 ميغاواط.

وتأتي الهند كثاني الدول في إنشاء المفاعلات النووية الجديدة، حيث تقوم ببناء 8 مفاعلات.

وتنشئ كل من روسيا وكوريا الجنوبية وتركيا 3 مفاعلات لكل منهم، وتقوم بنغلاديش وسلوفاكيا وبريطانيا والولايات المتحدة ببناء مفاعلين.

كما تقوم الأرجنتين وبيلاروسيا وفرنسا وإيران واليابان ببناء مفاعل نووي جديد واحد.

ولدى الصين حاليًا في الخدمة 57 مفاعل نووي، كما تعتبر الصين صاحبة الطاقة النووية الأكثر شبابا، إذ أن 41 مفاعل من مفاعلاتها النووية قد تم توصيله للخدمة خلال العقد الماضي.

الهند من جانبها تمتلك 19 مفاعل نووي في الخدمة، تولد من خلالها نحو 6.3 غيغواط من الطاقة.

فرنسا تعتمد على الطاقة النووية بشكل فريد، إذ تمتلك 56 مفاعل نووي في الخدمة حاليًا لتوليد ثلثي الطاقة في البلاد.

أما الولايات المتحدة الأميركية، فتمتلك أكبر عدد من المفاعلات النووية في العالم، ويبلغ عددها 92 مفاعل، ولدت نحو 18.2 بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد.