جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1444هـ فى سلطنة عمان، اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو المتمم لشهر رمضان المبارك بعد عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه يكون بعد غدٍ السبت، أول أيام عيد الفطر المُبارك.





وذكرت اللجنة - فى بيان عقب اجتماعها، وفقا لوكالة الأنباء العمانية - أن اللجنة برئاسة الدكتور محمد بن سعيد المعمرى وزير الأوقاف والشؤون الدينية العمانى لم تتلق أيّ بلاغ عن رؤية الهلال وبناء على ذلك يكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان 1444 هـ ويكون يوم السبت هو غرة شهر شوال لعام 1444هـ، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عمان تعلن غدا المتمم لشهر رمضان.. والسبت أول أيام العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.