خادم الحرمين: نفتخر بخدمة ضيوف الرحمن وسنواصل بذل كل جهد وفكر من أجل راحتهم

جاء ذلك فى كلمة للملك سلمان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، ألقاها وزير الإعلام السعودى سلمان بن يوسف الدوسرى، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية "واس".
وأضاف الملك سلمان: "من فضل الله وتوفيقه أن خص المملكة دون غيرها من البلدان، بشرف لا يضاهيه شرف وهو خدمة الحرمين الشريفين والسهر على راحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وإننا لنفتخر بذلك أشد الفخر، واستشعاراَ للواجب المقدس، وقياماً بهذه المسؤولية الشريفة، نبذل كل جهد وفكر ومال، ونواصل الليل والنهار، منذ قيام الدولة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مرورا بعهود أبنائه الملوك من بعده، ونفتخر ونتشرف بمواصلة المهمة، وسنبقى على ذلك بإذن الله دوما".
وأشار الملك سلمان إلى أنه من نعم الله التى لا تحصى أن يسر فى رمضان هذا العام أداء العمرة لملايين المعتمرين، وقد تحقق ذلك بفضل الله أولا ثم بالجهود المتواصلة التى بذلتها قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن تسهيلاً لأداء عباداتهم والقيام بنسكهم.
وأكد خادم الحرمين أن من مظاهر العيد إظهار الفرح والتواصل والتسامح، والاهتمام بذوى الحاجات، سائلا الله أن يحل عيد الفطر المبارك ومعه أنباء الاستقرار والأمن والطمأنينة للمنطقة وللعالم أجمع.
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