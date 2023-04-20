العالم اليوم - "توال" السعودية تستحوذ على أبراج اتصالات تابعة يونايتد غروب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 09:22 مساءً - أعلنت شركة "يونايتد غروب" الواقعة في جنوب شرق أوروبا، الخميس، أن شركة أبراج الاتصالات (توال)، إحدى وحدات شركة الاتصالات السعودية "إس.تي.سي"، وافقت على الاستحواذ على أصول أبراج الاتصالات التابعة لها بقيمة 1.22 مليار يورو (1.34 مليار دولار) في أول دخول لها لسوق الاتصالات الأوروبية.

وأضافت يونايتد غروب في بيان أن توال، وهي شركة فرعية أنشأتها شركة الاتصالات السعودية في 2018 لتكون مسؤولة عن تقديم خدمات البنية التحتية المتكاملة للاتصالات، ستستحوذ على أصول نوعية في البنية التحتية الرقمية من خلال امتلاك وتشغيل أكثر من 4800 برج في ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا.

وقالت شركة الاتصالات السعودية في بيان إن عملية الاستحواذ تمثل "خطوة نوعية أخرى لمجموعة "إس.تي.سي" في تنفيذ استراتيجية التوسع والنمو المستمرة بعد دخولها في عدد من القطاعات الواعدة".

وقالت يونايتد غروب، المدعومة من شركة "بي.سي بارتنرز" الخاصة للاستثمار في الأسهم، إنه أول استثمار لتوال في قطاع الاتصالات بأوروبا.

وقالت شركة الاتصالات السعودية "عند الانتهاء من الصفقة ستكون الشركة المالكة لهذه الأصول "توال أوروبا" لتكون الشركة التابعة لتوال وذراعها للتوسع في القارة الأوروبية".