الكويت وسوريا تعلنان يوم غد أول أيام عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة رئيس هيئة الرؤية الشرعية الكويتية المستشار عادل بورسلى - فى كلمة أذاعتها وكالة الأنباء الرسمية "كونا" - إن الهيئة اجتمعت مساء اليوم لتحرى هلال شهر شوال وقد ثبتت رؤية الهلال لهذه الليلة، وبذلك يكون يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.
وفى سوريا، أعلن المجلس العلمى الفقهى فى وزارة الأوقاف أن يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر للعام 1444 هـ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
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