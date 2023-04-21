العالم اليوم - السودان.. مواجهات ليلية عنيفة تهز سماء الخرطوم مع فشل الهدنة

انتم الان تتابعون خبر السودان.. مواجهات ليلية عنيفة تهز سماء الخرطوم مع فشل الهدنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 02:16 صباحاً - تجددت في الساعات الأخيرة من ليل الخميس الاشتباكات والضربات الجوية العنيفة في العاصمة السودانية الخرطوم مع فشل جهود دبلوماسية وشعبية مكثفة لوقف الاقتتال الذي دخل يومه السابع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ورصد موقع دوت الخليج عددا من الطلعات الجوية التي تركزت بشكل أساسي حول شارعي المطار والستين وفي محيط المطار الدولي الذي أشارت تقارير لدمار هائل في بنياته الأساسية.

وحسب شهود عيان لسكاي نيوز عربية فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمنطقة شرق النيل شرقي العاصمة وفي جبرة جنوبا ومنطقة كافوري.

كما وردت تقارير باشتباكات عنيفة بين الطرفين المتناحرين بمنطقة صالحة في أم درمان.

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