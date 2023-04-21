بوتين: يجب دمج المناطق الجديدة فى نظام السلطة الروسية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس الخميس، قال بوتين - فى اجتماع لمجلس تطوير الإدارة المحلية فى روسيا، إن :" سكان أراضى روسيا التاريخية قاتلوا لسنوات من أجل الدفاع عن حقهم ليكونوا مع روسيا ويشكلوا جزءا من عالمنا المشترك، وعاشوا لسنوات طويلة فى ظروف الإدارة المحلية والإقليمية التى تختلف بشكل كبير عن تلك الموجودة فى روسيا".

وأضاف : "لذلك يجب التعامل بعناية مع زملائنا فى المناطق الجديدة وتقديم كل المساعدات المطلوبة من أجل اندماجهم واندماج المناطق الجديدة فى نظام السلطة الروسية الموحدة".

وكان بوتين قد زار - فى وقت سابق - مقر قيادة مجموعة "دنيبر" للقوات فى محور خيرسون ومقر قوات الحرس الوطنى "فوستوك" فى جمهورية لوجانسك الشعبية، المعترف بها من جانب واحد.

وفى سياق آخر، أعلنت حكومة سويسرا، اليوم إدراج مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، ضمن قائمة العقوبات الخاصة بها.

وقالت الحكومة السويسرية - فى بيان على موقعها الإلكترونى - إن "وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية، وهى الجهة المنوطة بفرض العقوبات، أضافت اليوم مجموعة فاجنر، ومقرها روسيا، إلى قائمة العقوبات بسبب أفعال تقوض أو تعرض للخطر وحدة أراضى أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار البيان إلى أن المجموعة الروسية "تم استخدامها فى ظل قيادة رئيسها رجل الاعمال الروسى يفجينى بريجوجين كأداة فى الحروب الهجينة الروسية".

وكان الاتحاد الأوروبى قد أدرج - يوم الخميس الماضى - مجموعة "فاجنر" ضمن قائمة المنظمات الخاضعة لعقوبات التكتل، بسبب "مشاركتها الفاعلة فى الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا".