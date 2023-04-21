العالم اليوم - بينهم رونالدو ومحمد صلاح.. ضحايا علامة ماسك الزرقاء

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 06:22 صباحاً - خسر عدد من المغردين "العلامة الزرقاء" على حساباتهم في موقع تويتر، بسبب سياسة الشركة الجديدة لإزالة العلامة عن الحسابات التي حصلت عليها عبر النظام القديم.

وستظهر العلامة الزرقاء من الآن فصاعدا على الحسابات التي تدفع مبلغ 8 دولارات فقط. مشاهير خسروا العلامة الزرقاء البابا فرنسيس الذي يتابعه 18.8 مليون شخص.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

المغني الكندي جاستن بيبر.

اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

اللاعب المصري محمد صلاح.

المغنية الأمريكية بيونسي العلامة الزرقاء عن حسابها الذي يتابعه 15.5 مليون شخص من حول العالم.

سائق الفورمولا وان البريطاني الشهير لويس هاميلتون. وكان ماسك قد كتب على صفحته الرسمية على تويتر في 11 إبريل: "التاريخ النهائي لإزالة العلامة الزرقاء سيكون 20 إبريل ". أما علامات التوثيق بالألوان الأخرى ستظل على حالها، مثل علامة التوثيق الذهبية التي تشير إلى أن الحساب خاص بمؤسسة، وعلامة التوثيق الفضية التي تشير إلى أن الحساب يمثل جهة حكومية.

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