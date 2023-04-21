جدة - نرمين السيد - وذكر المركز -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أن الهزات المسجلة توزعت على 9 هزات فى لواء إسكندرون من بينهم هزة بقوة 3.3 درجة، وهزة واحدة غرب حمص شدتها 1.9 درجة، وهزة وسط تركيا شدتها 2.6 درجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل 11 هزة أرضية أمس فى سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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