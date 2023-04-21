العالم اليوم - فاغنر تحكم الطوق حول باخموت

انتم الان تتابعون خبر فاغنر تحكم الطوق حول باخموت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 01:19 مساءً - كشف مسؤول محلي موال لموسكو في دونيتسك أنه تم إحكام طوق الحصار على قوات للجيش الأوكراني في باخموت وقطع طريق الإمدادات إليها.

فقد قال يان غاغين، مستشار القائم حاكم دونيتسك، إن مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة استطاعوا السيطرة على طريق باخموت - تشاسيف يار.

وأوضح غاغين، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، أن هذا يعني أن القوات الروسية أحكمت طوق الحصار على القوات الأوكرانية الموجودة في باخموت، مشيرا إلى أن الطريق بين باخموت وتشاسيف يار هو الطريق الوحيد المتبقي لإمداد القوات الأوكرانية، ما يجعل من المستحيل الآن إمداد هذه القوات، وبالتالي فقد أحكم الحصار عليها.

وأشارت تغريدات وخرائط لنشطاء يتابعون الحرب في أوكرانيا على تويتر، إلى أن الجيش الروسي وقوات فاغنر تقدموا على طول شارعي "تشيرنياخوفسكوهو" و"تولبوخينا" بالقرب من المدرسة الأولمبية.

وأفاد النشطاء أنه، في غضون ذلك، وصلت القوات الروسية من المحور الجنوبي إلى شارع غريغوريا سكوفورودي.

ويبدو أن قوات فاغنر، وبدعم من القوات الروسية تحصنت على طريق باخموت - تشاسيف يار السريع، المعروف باسم "طريق الموت" للقوات المسلحة الأوكرانية.

وبحسب بعض التقارير، فقد سيطرت هذه القوات على ما يقرب من 500 متر من الطريق، مما يضع حداً لإمدادات وحدات أوكرانية في المدينة.

وأشار تقرير لنشطاء أوكرانيين كذلك إلى أنه رتل عسكري أوكراني يتبع اللوائين الثالث والتسعين والرابع والعشرين تعرضا لقصف من جانب القوات الروسية أثناء محاولة العبور إلى باخموت.

تصريحات بيسكوف حول العقوبات وإجراءات أوكرانية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف:

العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا ستضرب الاقتصاد العالمي وقد تؤدي إلى زيادة منحنى الأزمة في العالم.

بشأن الناتو: نتعامل مع تكتل عدواني يرى روسيا كخصم ويتعدى على أمنها.

الكرملين يدرك أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يفكران في فرض عقوبات جديدة على روسيا ونراقب الوضع بدقة.

وقال بيسكوف، حول رد موسكو على إنهاء كييف لاتفاقية الإيجار مع السفارة الروسية: