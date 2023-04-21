العالم اليوم - الجيش السوداني يقول إنه سيطر على محيط القيادة العامة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 02:16 مساءً - أعلن الجيش السوداني، يوم الجمعة، السيطرة على محيط القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، بحسب بيان على فيسبوك.

وقال الفريق محاسب حسن داؤود كبرون وهو يحتفل بين الجنود بالسيطرة على محيط القيادة العامة في فيديو على الصفحة: "نحن الآن أمام الحرس الرئاسي، ومن هذا المكان ندافع عن السودان وشعبه بدمنا وأرواحنا فداءنا للوطن".

وأضاف"نقول للقائد العام للقوات المسحلة نحن جاهزون لضرب وقتل أي خائن وعميل وكل من يتربص بالسودان وجيش السودان... الجيش هو جيش وحدة السودان.... ولن يعيش بيناتنا خائن".

وظهرت في خلفية الفيديو لافتة كبيرة مكتوب عليها "القيادة العامة للقوات المسلحة - الحرس الرئاسي".

ولم يتسن التأكد من صحة الفيديو من مصدر مستقل.

ومنذ صباح الجمعة، تشهد عدة أحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم تبادلا لإطلاق النار في اليوم الأول من عطلة عيد الفطر فيما تجوبه اقوات من الجيش سيرا على الأقدام للمرة الأولى منذ اندلاع القتالقبل نحو أسبوع مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ومقر القيادة العامة والمناطق المحيطة تقع في بؤرة القتال بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، فيما أعلن الطرفان مرارا السيطرة عليها.