العالم اليوم - بيان مصري بشأن تسهيل عودة الرعايا من السودان عبر المعابر

انتم الان تتابعون خبر بيان مصري بشأن تسهيل عودة الرعايا من السودان عبر المعابر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 03:22 مساءً - أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، الجمعة، حول أوضاع المواطنين المصريين في السودان وعودتهم إلى البلاد.

وقالت الخارجية في بيانها: "في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المصريين في السودان، وبذل كافة الجهود لضمان أقصى درجات السلامة لهم، يقوم مكتب جمهورية مصر العربية في وادي حلفا بالتواصل المستمر مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق".

وأشارت الخارجية المصرية إلى أنها تواصل من خلال بعثاتها في الخرطوم وبورسودان ووادي حلفا بذل كافة الجهود والقيام بالاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في السودان خلال الأزمة والتعاطي السريع والفعال معها تبعاً للمستجدات.

ومع اندلاع الأزمة السودانية، أكدت الخارجية المصرية إنها تتابع على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين في السودان.

10 آلاف مصري بينهم 5 آلاف طالب

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، متابعتها بشكل دقيق تطورات الأوضاع في السودان وفقا للمستجدات التي تشهدها البلاد، وذلك "من واقع اهتمامها بجميع الجاليات وبشكل خاص الطلاب المصريين بالخارج".

وقالت سها جندي وزيرة الهجرة إن الطلاب المصريين يتواجد أغلبهم بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتشير التقديرات الأولية إلى أن عدد المصريين بالسودان في حدود 10 آلاف وعدد الطلاب في حدود 5 آلاف طالب، موضحة عدم وجود حصر دقيق بالأعداد بسبب عدم قيام أغلب المصريين بتسجيل بياناتهم عند الوصول.