العالم اليوم - بـ"كشخة العيد".. سلطان النيادي يرسل سلامه من محطة الفضاء

انتم الان تتابعون خبر بـ"كشخة العيد".. سلطان النيادي يرسل سلامه من محطة الفضاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 03:22 مساءً - بارك رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، لمتابعيه عيد الفطر بطريقته الخاصة من محطة الفضاء الدولية.

ونشر النيادي، على حسابه في تويتر تغريدة قال فيها: "بالعادة العيد مع أهلي وعيالي، لكن اليوم أنا مع صديقي سهيل وكاشخين كشخة العيد في محطة الفضاء الدولية".

وأضاف: "وفي هذه المناسبة، أرسل سلامي إلى قادة الوطن وعائلتي وأصدقائي ولكم جميعا. عسى أن يحمل هذا العيد السلام والسعادة والخير للعالم أجمع".

وختم تغريدته بالقول: "كل عام وأنتم بألف خير وعساكم من عوّاده".

وكانت التغريدة مرفقة مع فيديو لسلطان من قلب محطة الفضاء الدولية، وهو يستمع لأغنية "يا ليلة العيد" لأم كلثوم.

ويستعد النيادي لمهمة تاريخية للسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية يوم 28 أبريل الجاري، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء.

وقبل شهر، انطلق رائد الفضاء الإماراتي ضمن فريق "كرو-6" في مهمة علمية.

ويخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. وسيشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.