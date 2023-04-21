روسيا: تقييد أوروبا الشرقية صادرات الحبوب الأوكرانية ضربة لنظام زيلينسكى

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للخارجية الروسية اليوم الجمعة:" لقد تلقى نظام زيلينسكى ضربة أخرى من أقرب أصدقائه فى أوروبا الشرقية "بولندا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا"، التى أوقفت مؤقتًا تصدير الحبوب الأوكرانية بسبب احتجاجات مزارعيها وانخفاض الأسعار المحلية". وأضاف البيان:"أن هذه الدول تخطط أيضا لإدراج منتجات زراعية أخرى من أوكرانيا فى القائمة السوداء"، مشيرا إلى أنه لدى رومانيا نية للحذو حذو هذه الدول. وتابع بيان الخارجية الروسية: "أن وسائل الإعلام الغربية تشير إلى أن الدعم غير المشروط من دول أوروبا الشرقية لكييف عفا عليه الزمن، وهذا بالطبع يهدد نظام زيلينسكى بخسائر مالية ملموسة"، لافتا إلى أن النظام الراسخ فى الاتحاد الأوروبى لتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عبر ممرات التضامن آخذ فى التصدع.

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