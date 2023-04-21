العالم اليوم - مؤسس فاغنر يعرض التوسط في الصراع السوداني

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 05:16 مساءً - عرض مؤسس مجموعة فاغنر الروسية، يفجيني بريغوزين، التوسط في الحرب الدائرة في السودان، باعتباره حاصلًا على جائزتي "وسام الجمهورية" و "وسام النيلين".

وأبدى قائد "فاغنر" استعداده للوساطة لوقف إطلاق النار بين طرفي القتال في السودان، نظراً لما يحظى به من "احترام لدى الجانبين".

وفي رسالة وجهها لطرفي الصراع الدائر في السودان، نقلتها وسائل إعلام روسية، قال قائد "فاغنر:

أنا يفغيني بريغوجين، ارتبطت بالسودان لفترة طويلة وتواصلت مع جميع أصحاب القرار في جمهورية السودان. ويشرفني أنني أحمل وسامين سودانيين، هما وسام جمهورية السودان الذي تسلمته عام 2018، ووسام النيلين عام 2020.

أنا مستعد دائماً لمساعدة السودان إذا لزم الأمر، للمساعدة في حل النزاع القائم من أجل الازدهار المستقبلي للسودان.

على استعداد للتوسط في مفاوضات بين رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والمشاركين الآخرين في الصراع.