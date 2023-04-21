مصادر سودانية لـ القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع لم تلتزم بالهدنة

جدة - نرمين السيد - وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، بيانًا، هنأت فيه الشعب السوادنى بعيد الفطر المبارك، مؤكدة أن تلك الأوضاع سوف تنجلى بتكاتف الجيش والشعب.

وقالت القيادة فى البيان، المنشور على صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "نهنئ شعبنا بعيد الفطر الذى صادف أوضاعًا استثنائية نؤكد أنها ستنجلى بتكاتف الجيش والشعب".

وتابعت: "لن ينسى السودانيون الذكريات الأليمة التى زرعتها فى عقلهم الجمعى تصرفات مجموعات المليشيا المتمردة فى الشوارع والارتكازات التى أقاموها فى مناطق متفرقة، مارسوا فيها أبشع أنواع سوء المعاملة.

وأوضح البيان أن الجيش يعمل على تنظيف بؤر الجماعات المتمردة حول العاصمة الخرطوم.

وقال البيان:" تجاوزنا مرحلة الصمود والتحدى إلى مرحلة التنظيف التدريجى لبؤر وجود الجماعات المتمردة حول العاصمة، وجماهير شعبنا فى العاصمة والولايات يلتفون حول أبنائهم فى القوات المسلحة".

وأشار البيان إلى أن الأيام السبعة الماضية وضحت لكل متشكك ماهى القوات المسلحة السودانية باحترافيتها المشهودة وتاريخها الباذخ شرفًا وبسالة.

وجاء فى البيان: "يعتبر كل ضابط وجندى فى القوات المسلحة السودانية معركة الكرامة الوطنية هى معركته الخاصة، تعبيرًا عن موقفه الخاص من المليشيا سيئة الذكر التى أقحمت نفسها فى المنظومة الأمنية وهى غير مؤهلة لذلك لا أخلاقيًا ولا مهنيًا".

واختتم البيان: "الحياة اليومية لمواطنينا صعبة جدًا بسبب الظروف الحالية لكنها صعوبات نتشاركها معًا فى سبيل تخليص البلاد من أسوأ مظهر عسكرى فى تاريخ البلاد مثله وجود المليشيا المتمردة بسلوكها الانتهازى خلال السنوات الماضية ".