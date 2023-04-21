الأردن يعلن الجمعة اول ايام عيد الفطر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 21 أبريل 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلن سماحة مفتي عام المملكة، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن يوم غد الجمعة، الموافق الحادي والعشرين من شهر أيار للعام 2023، هو غرة شهر شوال لعام 1444هـ، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبين الخصاونة، خلال الاحتفال الديني الذي أقامته دائرة الإفتاء العام للمملكة، مساء اليوم الخميس في مسجد المغفور له بأذن الله تعالى جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بمناسبة تحري هلال شهر شوال لهذا العام، أن "اللجان الشرعية والفلكية المختصة قامت بدراسة حركات القمر وتحري منازله بدقة، واستناداً إلى هذه النتائج فقد ثبت لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية أن يوم غد هو غرة شهر شوال".

ورفع الخصاونة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأسرة الهاشمية، والشعب الأردني، داعيًا الله أن يحفظ جلالته وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ الأردن وأمنه واستقراره وسائر البلاد العربية والإسلامية.

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