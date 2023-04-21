العالم اليوم - علامة حمراء على الجلد.. قد تكون دلالة على هذا المرض

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 10:19 مساءً - يحرص الآباء دائما على متابعة صحة أطفالهم، إلا أن ظهور بعض الأعراض على أجسادهم قد تكون بسيطة إلا أنها مؤشر على وجود مرض يجب متابعته بمساعدة طبية.

وفي هذا الإطار، أرسلت إحدى الأمهات صورة لقدم طفلها إلى الخبراء، حيث يمكن رؤية طفح جلدي أحمر غريب نوعا ما. والمفاجأة كانت عندما شخص الأطباء إصابة الطفل الصغير بالتهاب الأوعية اللمفاوية، وهي عدوى بكتيرية تصيب تلك الأوعية، والتي تعد جزءا من جهاز المناعة. ويمكن أن يحدث التهاب الأوعية اللمفاوية بسبب أشياء أخرى مثل الفيروسات والالتهابات الفطرية ولدغات الحشرات. يبدأ الخط الأحمر في المنطقة المصابة و يمتد لأعلى نحو الإبط أو الفخذ. ⁠

قال الأطباء إن العلامة تظهر وتمتد وهذه إشارة على أن العدوى تزداد سوءا وأن المصاب بحاجة إلى البحث عن تقييم طبي وعلاج يكون عادة بالمضادات الحيوية.

إذا تم علاجها بسرعة، يمكن أن تكون الحالة خفيفة، ولكن إذا تُركت دون علاج، يمكن أن تحدث مضاعفات ويمكن أن تؤدي الحالة إلى شيء أكثر خطورة مثل تعفن الدم. كيف نقلل خطر الإصابة بالتهاب الأوعية اللمفاوية؟ يجب الحفاظ على نظافة الجلد والأظافر، فالأوساخ المتراكمة من شأنها أن تحمل البكتيريا السيئة.

إذا كنت تشارك في تمارين مثل المشي لمسافات طويلة، فعليك ارتداء أكمام طويلة لأن ذلك سيساعد على منع تعرضك للعض من قبل الحشرات مثل البعوض.

يجب أيضا تجنب السباحة في المياه الطبيعية إذا كان لديك جروح أو تقرحات.

في حالة حدوث لدغات، يجب عليك تنظيفها واستشارة طبيبك على الفور إذا أصبحت حمراء أو منتفخة.

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