العالم اليوم - الدعم السريع: مستعدون لفتح مطارات السودان جزئيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 12:22 صباحاً - أعلنت قوات الدعم السريع ليل الجمعة، استعدادها لفتح جميع مطارات السودان بشكل جزئي لتسهيل عمليات الإجلاء، بعد أسبوع من المعارك مع الجيش.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان: "تماشيا مع الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات الدعم السريع لـ72 ساعة بدأت منذ صباح الجمعة، وسعيا منها لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين، تعلن قوات الدعم السريع استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا، لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام".

وتابع البيان: "تؤكد قوات الدعم السريع استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان".

وتتمركز قوات الدعم السريع في أجزاء من مطار الخرطوم الذي تضرر بشدة من جراء المعارك، لكنها لا تسيطر عليه بشكل كامل.

وبدأ القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، وخلف 413 قتيلا و3551 جريحا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وانحسرت المعارك في الخرطوم، الجمعة، في إطار هدنة هشة بمناسبة حلول عيد الفطر.

مساعي إجلاء متعثرة

• اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع تجعل من أي محاولة لإجلاء طاقم السفارة في الخرطوم عملية محفوفة بالمخاطر.

• كانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قد أعلنت الخميس أنها بصدد إرسال عسكريين إلى منطقة شرق إفريقيا تحسبا لاحتمال إجلاء طاقم سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم.

• المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل قال: "بسبب الوضع الأمني غير المستقر في الخرطوم وإغلاق المطار، ليس من الآمن في الوقت الراهن أن تجري الحكومة الأميركية إجلاء منسقا".

• أضاف باتيل: "أبلغنا الطرفين بكل وضوح بأنه من غير المقبول على الإطلاق أن يتعرض دبلوماسيونا لأي هجمات أو تهديدات أو مخاطر".

• سعت الخارجية الأميركية إلى جمع الموظفين الأميركيين في مكان واحد في العاصمة السودانية، لتوفير حماية أفضل لهم من المعارك ولاستكمال الاستعدادات لعملية إجلاء محتملة.

• الخميس قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها بصدد حشد قوات في المنطقة من أجل عملية إجلاء يعتقد أنها ستدار من قاعدة أميركية في جيبوتي، التي تقع على بعد 1126 كلم إلى جنوب شرقي الخرطوم.

• جاء في بيان البنتاغون: "نحن بصدد نشر قدرات إضافية في المنطقة لحالات طوارئ على صلة بضمان أمن الموظفين الأميركيين في السفارة، وتسهيل مغادرتهم المحتملة للسودان".

• الأربعاء تخلت ألمانيا عن محاولة لإجلاء مواطنيها من السودان، وفق صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.

• بحسب الصحيفة، كانت 3 طائرات شحن عسكرية ألمانية قادرة على نقل نحو 150 شخصا متجهة إلى السودان، لكن أوامر صدرت بأنه تعود أدراجها.

• الجمعة أعلنت كوريا الجنوبية أنها بصدد إرسال طائرة وجنود إلى القاعدة الأميركية في جيبوتي، تحسبا لإجلاء رعاياها.

• كذلك أعلنت اليابان أنها تتهيأ لإجلاء رعاياها من السودان، حيث يتواجد نحو 60 يابانيا بينهم طاقم السفارة، حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة هيروزاكو ماتسونو، علما أن جيبوتي تستضيف قاعدة للقوات اليابانية.