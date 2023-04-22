بايدن يستضيف نظيره الفلبينى مايو المقبل لمناقشة سبل تعزيز التحالف الثنائى

جدة - نرمين السيد - وأفاد البيت الأبيض - فى بيان نشره عبر موقعه الالكتروني، اليوم الجمعة - بأنه من المقرر أن يجدد بايدن، خلال الاجتماع، التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن الفلبين.
وبحسب البيان، سيناقش الرئيسان الجهود المبذولة لتعزيز التحالف القديم بين الولايات المتحدة والفلبين.
وأضاف البيت الأبيض - فى بيانه - أن بايدن وماركوس الابن سيستعرضان الفرص لتعميق التعاون الاقتصادى وتعزيز الرخاء الشامل وتوسيع العلاقات الخاصة بين الشعبين والاستثمار فى انتقال الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ وضمان احترام حقوق الإنسان.
كما سيناقش الزعيمان القضايا الإقليمية وينسقان الجهود المبذولة لدعم القانون الدولى وتعزيز منطقة المحيطين الهندى والهادئ الحرة والمفتوحة.
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