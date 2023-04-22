روسيا: تصريح ستولتينبرج حول ضم أوكرانيا إلى الناتو تهديد لأمن أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا - فى بيان اوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الجمعة - إن "الناتو" حدد لنفسه هدفا هزيمة روسيا فى أوكرانيا، وحرض كييف على النزاع وقدم لها الوعود بأنه من الممكن بعد انتهاء النزاع قبولها فى الحلف.
وأوضحت زاخاروفا أن مثل هذه التصريحات يمكن أن تؤدى للانهيار النهائى للنظام الأمنى الأوروبي، كما وصفت زيارة ستولتنبرج غير المعلنة إلى كييف يوم أمس الخميس بأنها محاولة "لإحياء النقاشات حول احتمال انضمام أوكرانيا إلى "الناتو".
وكان ستولتنبرج قد أكد خلال زيارته هذه، أن أوكرانيا ستنضم فى نهاية المطاف إلى عضوية الحلف، ليرد الكرملين ويشدد على صواب قرار روسيا إطلاق عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، وحرمان الأطلسى من أى أحلام له هناك على حساب أمن روسيا القومي.
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