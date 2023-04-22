العالم اليوم - الفرصة لا تزال سانحة لأرسنال.. هكذا يحقق اللقب الغالي

انتم الان تتابعون خبر الفرصة لا تزال سانحة لأرسنال.. هكذا يحقق اللقب الغالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 07:19 صباحاً - تعرضت فرص أرسنال الإنجليزي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز المنتظر، لضربة قوية جدا، بتعادله على ملعبه أمام متذيل ترتيب الدوري، ليلة الجمعة، لكن فرصة "الحلم" لم تنته بعد.

وللمرة الثالثة تواليا، تابع أرسنال المتصدر نزيف النقاط في السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتزاعه تعادلا في غاية الصعوبة ضد ضيفه ساوثهامبتون 3-3 الجمعة.

وبتلك النتيجة، أصبح طريق مانشستر سيتي أسهل لتحقيق اللقب، حيث يستطيع استرجاع الصدارة، بالانتصار في مباراتيه المؤجلتين المقبلتين.

ومع ذلك، "المدفعجية" لا يجب أن يفقدوا الأمل، فحلم الدوري لا يزال ممكنا، في حال تحقيق السيناريو الآتي: