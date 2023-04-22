العالم اليوم - دبابات أبرامز تشعل حرب أوكرانيا.. "خطوة" قبل معركة الخريف

انتم الان تتابعون خبر دبابات أبرامز تشعل حرب أوكرانيا.. "خطوة" قبل معركة الخريف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 08:16 صباحاً - قال مسؤولون أميركيون، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستبدأ تدريب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام دبابات أبرامز وصيانتها في الأسابيع المقبلة، حيث تواصل تسريع جهودها لإيصالها إلى ساحة المعركة في أسرع وقت ممكن.

يأتي القرار في الوقت الذي يجتمع فيه قادة دفاع من جميع أنحاء أوروبا والعالم في قاعدة رامشتاين الجوية، في إطار الجهود المستمرة لتنسيق تسليم الأسلحة والمعدات الأخرى إلى أوكرانيا.

ما سيناريو تدريب القوات الأوكرانية على دبابات أبرامز؟

بحسب المسؤولين، ستصل 31 دبابة إلى منطقة تدريب غرافنوهر بألمانيا في نهاية مايو، وستبدأ القوات التدريب بعد أسبوعين.

قال مسؤولون إن تدريب القوات سيستمر نحو 10 أسابيع.

لن تكون دبابات التدريب هي الدبابات المعطاة لأوكرانيا لاستخدامها في الحرب ضد روسيا. بدلاً من ذلك، يتم تجديد 31 دبابة قتال من طراز إم 1 إيه 1 في الولايات المتحدة، وستذهب هذه الدبابات إلى الخطوط الأمامية عندما تكون جاهزة.

كان الهدف هو تدريب القوات بحلول الوقت الذي تكون فيه الدبابات المجددة جاهزة حتى يتمكنوا من التحرك فورًا للقتال. يتم إعادة تجهيز الدبابات لتلبية احتياجات أوكرانيا.

وفقًا للمسؤولين، سيتم تدريب حوالي 250 جنديًا أوكرانيًا - يتعلم البعض تشغيل الدبابات بينما يتعلم البعض الآخر إصلاحها وصيانتها.

يمكن أيضًا توفير تدريب إضافي حول كيفية القتال والمناورة بالدبابات بعد الأسابيع العشرة الأولى.

ما قصة المناورة السياسية الأميركية في أوكرانيا؟

في يناير الماضي، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أنها سترسل دبابات أبرامز إلى أوكرانيا - بعد أن أصرت لأشهر على أنها معقدة للغاية ويصعب صيانتها وإصلاحها.

كان القرار جزءًا من مناورة سياسية أوسع نطاقا فتحت الباب أمام ألمانيا للإعلان عن أنها سترسل دباباتها من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وتسمح لبولندا وحلفاء آخرين بفعل الشيء نفسه.

تحت ضغط مكثف من أوكرانيا وغيرها لإدخال الدبابات إلى أوكرانيا بشكل أسرع، أعلنت إدارة بايدن الشهر الماضي أنها ستسرع تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، واختارت إرسال نموذج قديم مجدد يمكن أن يكون جاهزًا بشكل أسرع.

الهدف هو إيصال مراكز القوة القتالية التي يبلغ وزنها 70 طنًا إلى منطقة الحرب بحلول الخريف.

أوضحت الولايات المتحدة أيضًا في ذلك الوقت أنها ستبدأ في تدريب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام الدبابات وصيانتها وإصلاحها وأن التعليمات ستتزامن مع تجديد الدبابات، بحيث يكون كلاهما جاهزين للمعركة في نفس الوقت في وقت لاحق من هذا العام.

في الوقت نفسه، يجب على البنتاغون التأكد من أن القوات الأوكرانية لديها سلسلة إمداد مناسبة لجميع الأجزاء اللازمة للحفاظ على عمل الدبابات.

كانت القوات الروسية والأوكرانية في حالة من الجمود إلى حد كبير، حيث تتنافسان على أجزاء صغيرة من الأرض خلال الشتاء. وقعت أعنف المعارك في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث تكافح روسيا لتطويق مدينة باخموت في مواجهة دفاع أوكراني عنيد، لكن من المتوقع أن يشن الجانبان المزيد من الهجمات المكثفة في الربيع.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الجمعة، في تقييمها اليومي للحرب أن الأرض الموحلة في معظم أوكرانيا من المحتمل أن يبطئ عمليات الجانبين.