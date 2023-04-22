العالم اليوم - "مقصلة" إيلون ماسك.. قد ترسم النهاية الكارثية لموقع تويتر

انتم الان تتابعون خبر "مقصلة" إيلون ماسك.. قد ترسم النهاية الكارثية لموقع تويتر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 08:16 صباحاً - أنزل الملياردير إيلون ماسك "مقصلته" على المشاهير في موقع تويتر، ووضع القوانين الصارمة الجديدة، ادفع كي تحصل على "العلامة الزرقاء"، التي تعني توثيق الحسابات في الموقع.

هذه الخطوة أراد فيها ماسك تطبيق مبدأ "المساواة"، ومنح الكل فرصة توثيق الحسابات، دون التمييز بين المشاهير والعامة، هذه الخطوة اتسمت بالجرأة الكبيرة، لكن تبعاتها قد تكون "كارثية" بالنسبة لماسك وموقعه الشهير.

تحرك ماسك يأتي بدوافع مادية، على الرغم من الخطاب الداعم لمنح "القوة للشعب".

قد يؤدي فقدان "التوثيق" في الحسابات، إلى إقناع بعض المستخدمين بالدفع.

لكن ذلك سيأتي بتبعات قد تضرب تويتر، ومنها أن تضر هذه الخطوة بسلعة لا تقدر بثمن ولكنها غير ملموسة: الثقة.

صحيفة "الغارديان" البريطانية أشارت إلى أن إذا كان ماسك صادقا بشأن استبدال "النظام الإقطاعي"، المناهض للمساواة، فعليه أن يفعل ذلك بهيكل يدوم، فالصحفيون والخبراء هم من بين آلاف الحسابات التي فقدت توثيق حساباتها قبل أيام.

يقول الباحث في معهد رويترز للأخبار، نيك نيومان: "قد يساعد نهج تويتر أعماله، لكنه لن يساعد المستخدمين في تحديد من أو ما الذي يستحق "المتابعة" على الموقع.

هذا الخطر سيؤدي في النهاية إلى تدهور الثقة التي تعتبر ضرورية للاستدامة على المدى الطويل.

هروب الإعلانات

توقعت شركة الاستشارات "إنسايدر أنتيليجنس" أن تنخفض إيرادات تويتر السنوية بنحو الثلث هذا العام، بحسب تقديرات أصدرتها الثلاثاء، بسبب الخلاف بين العلامات التجارية وإيلون ماسك، مالك المنصة منذ أواخر أكتوبر الفائت.

وأوضحت "إنسايدر أنتيليجنس" أن الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا والتي تحقق معظم إيراداتها من الإعلانات، ستكسب أقل من ثلاثة مليارات دولار سنة 2023 أي أقل بنسبة 28 في المئة من إيراداتها عام 2022 التي بلغت 4.14 مليار دولار.

وكان الخبراء لا يزالون يأخذون في الاعتبار التوقعات بنمو المنصة. لكن الوضع الاقتصادي تدهور لاحقا، وتحقق ما كان متوقعا في شأن ابتعاد المعلنين عن الشبكة.

فقد حد ماسك من الإشراف على المحتوى، وهو عنصر ضروري لتوفير بيئة تعتبرها العلامات التجارية "آمنة"، نظرا إلى عدم رغبتها في أن تُربط أسماؤها بمحتوى غير لائق.

أبدى بعض الرياضيين والمشاهير ومؤسسات إعلامية إخبارية عدم رغبتهم في دفع رسوم الاشتراك للحفاظ على التحقق الخاص بهم.