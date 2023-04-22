ارتفاع ضحايا انفجار منجم فحم فى كولومبيا

جدة - نرمين السيد - قال ألفارو فارفان، رئيس إدارة مكافحة الحرائق فى منطقة كونديناماركا بكولومبيا، السبت، إن حصيلة ضحايا انفجار وقع داخل منجم للفحم ارتفعت إلى 7 ضحايا، مع عثور رجال الإنقاذ على 4 جثث أخرى، وفقًا لما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.





ووقع الانفجار، فجر الخميس، فى بلدية كوكونوبا التى تبعد 90 كيلومترًا شمال العاصمة بوجوتا، وأشارت السلطات إلى أنها تشتبه بأن السبب يعود إلى غاز متراكم ومحصور داخل المنجم. وكان الصليب الأحمر المحلى أفاد سابقًا بالعثور على 3 جثث وفقدان 4 عمال، قبل أن يتم تحديد مكان جثث المفقودين، الجمعة. وتعد كولومبيا أكبر منتج للفحم فى أمريكا اللاتينية.

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