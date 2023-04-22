العالم اليوم - مورينيو يختار أفضل لاعب بالتاريخ.. تجاهل ميسي وكريستيانو

انتم الان تتابعون خبر مورينيو يختار أفضل لاعب بالتاريخ.. تجاهل ميسي وكريستيانو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 10:23 صباحاً - فاجأ المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو المتابعين، بكشفه عن اللاعب الذي يعتبره الأعظم بتاريخ كرة القدم.

وفي لقاء مع موقع "لايف سكور"، أكد مورينيو أن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم بالنسبة له، ليس أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، ولا مواطنه كريستيانو رونالدو.

واختار مورينيو "الظاهرة" البرازيلي رونالدو، الذي صال وجال في ملاعب أوروبا بقميص إنتر ميلانو وبرشلونة وريال مدريد.

وقل مورينيو إن رونالدو كان "أفضل لاعب كرة قدم رأيته على أرض الملعب".

وأشار إلى أن إصاباته المتكررة قتلت مسيرته، التي كان من الممكن أن تكون أكثر روعة.

وأضاف مورينيو: "تلك الموهبة التي امتلكها هذا الرجل في التاسعة عشرة من عمره كانت شيئا لا يصدق".

وأكد مورينيو أن "رونالدو لم يمتلك مسيرة طويلة مثل كريستيانو أو ميسي، لكن موهبته الفطرية كانت شيئا لا يصدق".