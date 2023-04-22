تيار الحكمة: العراق عاد للواجهة بقوة المنطق والحوار وسياسة الانفتاح

جدة - نرمين السيد - وقال الحكيم - فى تصريحات له حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - "مر علينا شهر رمضان المبارك فى هذا العام مع قدر كبير من الاستقرار الأمنى والسياسى والانسجام والتكاتف الاجتماعى فى بلادنا". وأضاف أن "العراق يعود اليوم للواجهة بقوة المنطق لا بمنطق القوة، وبسلاح الحوار لا بأسلحة الدمار، وبسياسة الانفتاح لا بسياسة العزلة والانغلاق، فنحن نرى الآن عقد المؤتمرات الإقليمية فى بغداد واستقبال الوفود الإقليمية والدولية التى تشكر دولة العراق وشعبه على أدوارهم البناءة الإيجابية"، مؤكدا أن العديد من المحافظات العراقية تشهد اليوم نهضة عمرانية.

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